[Video] Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới, dùng thống nhất từ năm 2028
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông, xây dựng bộ sách giáo khoa mới để sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028-2029.
Thực hiện thông báo của Văn phòng Chính phủ hồi cuối tháng 9/2026, Bộ GD&ĐT yêu cầu Vụ Giáo dục Phổ thông chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa năm học 2026-2027; tổ chức thực hiện rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để hoàn thành bộ sách giáo khoa mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-chuan-bi-lam-bo-sach-giao-khoa-lop-1-12-moi-dung-thong-nhat-tu-nam-2028-post992518.html