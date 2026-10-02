[Video] Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới, dùng thống nhất từ năm 2028

Theo các chuyên gia, thương hiệu cá nhân trong môi trường nghề nghiệp không chỉ nằm ở cách thể hiện trên mạng xã hội mà còn được tạo nên từ năng lực chuyên môn, trải nghiệm thực tế và những giá trị mỗi người tích lũy trong quá trình học tập.