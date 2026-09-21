[Video] Chưa thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính năm 2027

Việc đổi mới phương thức thi phải đặt nguyên tắc công bằng giữa các thí sinh lên hàng đầu. Thi trên máy tính chỉ được xem xét khi các điều kiện về hạ tầng, công nghệ, ngân hàng câu hỏi và tổ chức thi đã được kiểm chứng an toàn, có thể triển khai đồng bộ.

Trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu xây dựng lộ trình thí điểm từng bước, trước hết ở các hoạt động kiểm tra thường xuyên, thi giữa kỳ, cuối kỳ, khảo sát chất lượng và thi thử.