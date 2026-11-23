[Video] Chưa điều chỉnh giá vé máy bay nội địa hạng phổ thông
Bộ Xây dựng thống nhất chưa xem xét điều chỉnh giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản ở thời điểm hiện nay, đồng thời yêu cầu tăng cường theo dõi chi phí đầu vào, kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá vé của các hãng.
Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục theo dõi diễn biến giá nhiên liệu Jet A-1, tỷ giá, chi phí khai thác, tình hình sản xuất, kinh doanh của các hãng và mặt bằng giá vé trên các đường bay nội địa. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và thực hiện giá vé, bảo đảm các hãng tuân thủ mức giá tối đa theo quy định.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-chua-dieu-chinh-gia-ve-may-bay-noi-dia-hang-pho-thong-post1005019.html