[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Sửa luật Đất đai phải 'làm chặt, làm kỹ'

Nhấn mạnh về dự án Luật Đất đai sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan phải làm thật chặt, thật kỹ. Nhắc lại bài học lần sửa luật năm 2024 từng phải kéo dài qua 4 kỳ họp mới có thể bấm nút thông qua, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong số 38 luật trình Quốc hội lần này thì luật nào cũng quan trọng, nhưng Luật Đất đai tác động trực tiếp đến toàn bộ nền kinh tế và đời sống từng người dân, nên việc hoàn thiện để thông qua ngay tại kỳ họp này phải được xem là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

CAO HIẾU