[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Kiểm toán phải phục vụ cho quản trị hiện tại và kiến tạo tương lai

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định hoạt động kiểm toán không chỉ để đánh giá quá khứ mà quan trọng hơn là phải phục vụ quản trị hiện tại và kiến tạo tương lai. Giá trị cốt lõi của kiểm toán phải hiện diện sinh động trong sự hoàn thiện của thể chế, sự nghiêm minh của kỷ cương bộ máy, hiệu quả sử dụng nguồn lực và niềm tin của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán nhà nước Việt Nam tiếp tục xây dựng cơ quan chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại; tích cực học hỏi kinh nghiệm quốc tế và đóng góp thiết thực cho cộng đồng kiểm toán công toàn cầu.

CAO HIẾU