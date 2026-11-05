[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Các nữ đại biểu Quốc hội cần luôn gần dân, lắng nghe và phản ánh kịp thời tại nghị trường
Chiều tối 5/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ ra mắt Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 16, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong các nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, 15 và 16, tỷ lệ nữ đại biểu đều đạt trên 30%, được các tổ chức quốc tế về bình đẳng giới đánh giá rất cao. Những đóng góp tâm huyết của các nữ đại biểu Quốc hội đã góp phần quan trọng vào kết quả chung, nhất là trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-cac-nu-dai-bieu-quoc-hoi-can-luon-gan-dan-lang-nghe-va-phan-anh-kip-thoi-tai-nghi-truong-post1000532.html