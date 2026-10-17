[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Bảo đảm chất lượng, khả thi và thống nhất trong hệ thống pháp luật

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong công tác lập pháp, đây là kỳ họp có khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay.

Nhiều dự án quan trọng, phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, ngân sách nhà nước, xây dựng và thi hành pháp luật.