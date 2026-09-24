[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: An toàn thực phẩm phải rõ một đầu mối, rõ trách nhiệm đến cùng

Đánh giá cao việc sửa đổi luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh vấn đề cốt lõi hiện nay là đổi mới mô hình quản trị an toàn thực phẩm từ phân tán sang rõ đầu mối, khắc phục điểm nghẽn lớn nhất là chưa làm rõ quản lý nhà nước và ranh giới trách nhiệm giữa các bộ, giữa Trung ương với địa phương. Luật phải quy định rõ ràng ai chủ trì, ai phối hợp chính, ai phối hợp phụ, người quyết định và người chịu trách nhiệm khi xảy ra sự cố theo tinh thần xuyên suốt: một đầu mối, một hệ thống dữ liệu, một chuỗi quản lý và một trách nhiệm đến cùng.

CAO HIẾU