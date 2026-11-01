[Video] Chủ động phòng, chống thiên tai do ảnh hưởng của El Nino năm 2026-2027
Trước nguy cơ El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống, ứng phó với thiên tai.
Theo Chỉ thị số 39 ban hành ngày 30/10/2026, El Nino có thể làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, cháy rừng; đồng thời vẫn có khả năng xuất hiện mưa lớn, lũ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm bất thường.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương cập nhật phương án ứng phó theo từng kịch bản; rà soát nguồn nước tại các hồ chứa, công trình thủy lợi, chủ động bảo đảm nước sinh hoạt và sản xuất.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-chu-dong-phong-chong-thien-tai-do-anh-huong-cua-el-nino-nam-2026-2027-post999436.html