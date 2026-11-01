[Video] Chủ động phòng, chống thiên tai do ảnh hưởng của El Nino năm 2026-2027

Theo Chỉ thị số 39 ban hành ngày 30/10/2026, El Nino có thể làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, cháy rừng; đồng thời vẫn có khả năng xuất hiện mưa lớn, lũ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm bất thường.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương cập nhật phương án ứng phó theo từng kịch bản; rà soát nguồn nước tại các hồ chứa, công trình thủy lợi, chủ động bảo đảm nước sinh hoạt và sản xuất.