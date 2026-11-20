Theo luật hiện hành, tiền đặt trước khi đấu giá đất ở từ 5% đến 20% giá khởi điểm. Tuy nhiên, để khắc phục tình trạng trả giá cao bất thường rồi bỏ cọc, từ tháng 1/2026, Chính phủ đã nâng mức này lên 10-50%.

Luật mới nâng gấp đôi mức tiền đặt trước tối thiểu, từ 10% lên 20%, giữ nguyên mức tối đa 50%.