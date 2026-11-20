[Video] Chốt mức tiền đặt trước đấu giá đất ở 20-50%
Từ ngày 1/7/2027, người tham gia đấu giá đất ở phải nộp tiền đặt trước bằng 20-50% giá khởi điểm, thay vì 10-50% như hiện nay, nhằm hạn chế tình trạng trả giá cao rồi bỏ cọc.
Theo luật hiện hành, tiền đặt trước khi đấu giá đất ở từ 5% đến 20% giá khởi điểm. Tuy nhiên, để khắc phục tình trạng trả giá cao bất thường rồi bỏ cọc, từ tháng 1/2026, Chính phủ đã nâng mức này lên 10-50%.
Luật mới nâng gấp đôi mức tiền đặt trước tối thiểu, từ 10% lên 20%, giữ nguyên mức tối đa 50%.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-chot-muc-tien-dat-truoc-dau-gia-dat-o-20-50-post1004203.html