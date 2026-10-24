[Video] Cho trẻ làm quen tiếng Anh: Thời điểm nào là phù hợp?

HNN - Mỗi ngày vượt gần 120km cả đi lẫn về để đến trường, cô giáo Nguyễn Thị Vân Nhi (Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy, xã A Lưới 1) vẫn miệt mài tìm cách làm mới từng giờ học. Bằng việc ứng dụng công nghệ và khuyến khích học sinh chủ động chia sẻ, cô đem đến những giờ học sinh động, giúp học trò vùng cao thêm tự tin và yêu thích việc học.