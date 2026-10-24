[Video] Cho trẻ làm quen tiếng Anh: Thời điểm nào là phù hợp?
Trẻ từ 3 tuổi có thể bắt đầu làm quen với tiếng Anh theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại cơ sở mầm non đủ điều kiện, trên tinh thần tự nguyện của gia đình. Ở lứa tuổi mầm non, thông qua bài hát, câu chuyện và trò chơi phù hợp, trẻ được tiếp xúc với ngôn ngữ mới một cách tự nhiên, vừa sức, tạo hứng thú và sự tự tin trong giao tiếp. Từ đó, từng bước xây dựng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học.
Thực hiện: Bích Nhàn - Khánh Lộc
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202610/video-cho-tre-lam-quen-tieng-anh-thoi-diem-nao-la-phu-hop-0b7768b/