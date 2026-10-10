[Video] Chính thức thông báo nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán 2027

Theo đó, dịp Tết Nguyên đán năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục, kéo dài từ thứ Năm ngày 4/2/2027 Dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi). Cơ cấu số ngày nghỉ gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định (2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết) và 2 ngày nghỉ bù do ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết.

HƯƠNG GIANG