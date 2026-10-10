[Video] Chính thức thông báo nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán 2027
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo số 11483/TB-BNV về việc nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Theo đó, dịp Tết Nguyên đán năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục, kéo dài từ thứ Năm ngày 4/2/2027 Dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi). Cơ cấu số ngày nghỉ gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định (2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết) và 2 ngày nghỉ bù do ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-chinh-thuc-thong-bao-nghi-7-ngay-dip-tet-nguyen-dan-2027-post994311.html