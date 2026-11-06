[Video] Chính thức chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai quản lý

Dự báo thời tiết đêm 6/11 và ngày 7/11, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trung Bộ phía Bắc có mưa dông, trong khi Nam Bộ vẫn duy trì mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý, từ khoảng đêm 8/11, một đợt mưa lớn diện rộng có khả năng xuất hiện tại nhiều tỉnh miền Trung.