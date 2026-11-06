[Video] Chính thức chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai quản lý
Sáng 6-11, tại Vườn quốc gia Cát Tiên, UBND thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra giai đoạn mới trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của Vườn quốc gia Cát Tiên, gắn với định hướng phát triển bền vững của thành phố Đồng Nai. Trong chương trình, Vườn quốc gia Cát Tiên đã tái thả 330 cá thể hươu, nai trở về môi trường tự nhiên. Con số 330 cá thể hươu, nai được tái thả trở về môi trường tự nhiên gắn với dấu mốc 330 năm sự kiện Thống suất Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược vùng đất phía Nam (1698-2028). Hoạt động cũng mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, thể hiện cam kết của thành phố Đồng Nai trong bảo vệ và phát huy hiệu quả giá trị Vườn quốc gia Cát Tiên.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202611/video-chinh-thuc-chuyen-giao-vuon-quoc-gia-cat-tien-ve-ubnd-thanh-pho-dong-nai-quan-ly-db95555/