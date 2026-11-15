[Video] Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư mở rộng cao tốc Bắc - Nam

Trước đó, tại văn bản số 17791 ngày 4/11/2026 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng cho biết đã phối hợp với 6 bộ để làm rõ các căn cứ pháp lý và thẩm quyền đầu tư đối với dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Trong số các đề xuất gửi Bộ Xây dựng, đáng chú ý là kiến nghị đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận giao lập đề xuất thực hiện dự án mở rộng đoạn Mai Sơn - Cam Lộ theo phương thức PPP.