[Video] Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư mở rộng cao tốc Bắc - Nam
Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương chuẩn bị đầu tư mở rộng các đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông, nghiên cứu phương án huy động nguồn lực theo phương thức PPP và báo cáo Thủ tướng trong tháng 11/2026.
Trước đó, tại văn bản số 17791 ngày 4/11/2026 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng cho biết đã phối hợp với 6 bộ để làm rõ các căn cứ pháp lý và thẩm quyền đầu tư đối với dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
Trong số các đề xuất gửi Bộ Xây dựng, đáng chú ý là kiến nghị đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận giao lập đề xuất thực hiện dự án mở rộng đoạn Mai Sơn - Cam Lộ theo phương thức PPP.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-chinh-phu-yeu-cau-day-nhanh-chuan-bi-dau-tu-mo-rong-cao-toc-bac-nam-post1002546.html