[Video] Chính phủ yêu cầu cảnh báo sớm rủi ro với nhóm hàng xuất siêu lớn
Ngày 21/11, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký ban hành Nghị quyết 403 về kế hoạch quản trị xuất siêu và rủi ro trong thương mại quốc tế giai đoạn 2026-2030.
Theo đó, Chính phủ yêu cầu quản trị xuất siêu trong quan hệ thương mại song phương theo hướng mở rộng xuất khẩu, đồng thời tăng năng lực nhập khẩu máy móc, thiết bị, công nghệ và nguyên liệu phục vụ sản xuất; đa dạng hóa nguồn cung, nâng tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng trong nước.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-chinh-phu-yeu-cau-canh-bao-som-rui-ro-voi-nhom-hang-xuat-sieu-lon-post1004631.html