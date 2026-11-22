Với hơn 19,13 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thu hút trong 10 tháng năm 2026, TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế, trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Lợi thế về hạ tầng, không gian phát triển mới cùng những đột phá về thể chế, cải cách hành chính đang tạo động lực để thành phố khơi thông nguồn lực, hướng tới tăng trưởng bền vững.