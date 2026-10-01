[Video] Chính phủ kéo dài thời hạn áp dụng loạt sắc thuế ưu đãi đối với xăng dầu đến hết năm

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro trước tác động của xung đột tại khu vực Trung Đông. Ngay cả khi căng thẳng hạ nhiệt, việc khôi phục hạ tầng dầu khí và công suất khai thác vẫn cần thời gian, khiến giá dầu thế giới khó có thể hạ nhiệt nhanh chóng.

Theo nhận định từ Bộ Tài chính, nếu các chính sách ưu đãi thuế kết thúc từ tháng 10, giá bán lẻ nhiên liệu trong nước sẽ chịu áp lực tăng mạnh khi thuế suất quay về mức thông thường. Điều này trực tiếp đẩy chi phí vận tải, dịch vụ logistics, hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân lên cao. Do đó, việc duy trì chính sách giảm thuế được kỳ vọng sẽ ghìm cương đà tăng giá cả, kiểm soát lạm phát hiệu quả trong quý IV, đặc biệt khi CPI bình quân 8 tháng đã tăng 4,45%.