[Video] Chiều nay, xét xử và tuyên án 188 bị cáo trong vụ Mr Pips lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng

188 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế".

Trước đó, Viện KSND Hà Nội đã đề nghị tuyên phạt Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng mức án tù chung thân về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền".