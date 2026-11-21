[Video] Chiều nay (21/11): Bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI
Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI họp phiên bế mạc vào chiều nay 21/11. Đây là kỳ họp có chương trình nghị sự dày đặc, xem xét, quyết định các nội dung, nhóm nội dung quan trọng bao trùm trên các lĩnh vực.
Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI thể hiện tinh thần quyết liệt, khẩn trương, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-chieu-nay-2111-be-mac-ky-hop-thu-hai-quoc-hoi-khoa-xvi-post1004332.html