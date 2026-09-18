[Video] Chiêu lừa “thẻ bảo hiểm của con” nhắm vào các mẹ sau sinh.

Các bà mẹ sau sinh đang trở thành một mục tiêu “dễ sập bẫy” tội phạm sử dụng công nghệ cao. Với đặc điểm về mặt tinh thần chưa hoàn toàn hồi phục sau thời kỳ mang thai sinh nở, các bà mẹ thường có những điểm yếu tâm lý đặc trưng sau đây:

Thứ nhất, nỗi lo cho con luôn được đặt lên hàng đầu. Thứ hai, tâm lý “việc liên quan đến con thì không thể chậm trễ”. Thứ ba, dễ gặp nhiều áp lực vì thiếu ngủ và quá tải vì chăm con. Thứ tư, là áp lực tài chính khi đang phải nghỉ việc, làm tăng nỗi sợ mất tiền.

Thủ đoạn tâm lý ở đây chính là tội phạm chỉ cần dựng một tình huống khiến người mẹ tin rằng: “Nếu mình không làm ngay, con mình hoặc tiền của mình sẽ gặp vấn đề”.

Cách tội phạm dựng bẫy thường như sau:

Chúng thực hiện một cuộc gọi thông báo có thẻ bảo hiểm y tế của con gửi về cho bà mẹ và để nhận thẻ, bà mẹ chỉ phải chuyển một khoản phí 8.000 đồng để nhận thẻ.

Sau khi bà mẹ thực hiện giao dịch, đối tượng lập tức dựng nên một tình huống mới: “Chuyển nhầm tài khoản”. Từ đó, bà mẹ giờ đã bắt đầu được dẫn dụ sang một câu chuyện hoàn toàn khác.

Đối tượng xin lỗi, sau đó hướng dẫn nạn nhân liên hệ với một bộ phận được gọi là “chăm sóc khách hàng” để hủy một gói đăng ký giao hàng. Lý do được đưa ra là: nếu không hủy, tài khoản sẽ bị tự động trừ tiền mỗi tháng.

Từ chỗ không có gì bất thường, nạn nhân bất ngờ bị đặt vào trạng thái: nếu không hành động ngay, tiền sẽ tiếp tục bị mất.

Và khi nỗi sợ mất tiền xuất hiện, khả năng kiểm chứng thông tin cũng dễ bị giảm xuống.

Theo lời kể, nạn nhân tiếp tục làm theo hướng dẫn của bộ phận chăm sóc khách hàng và cuối cùng đã chuyển tổng cộng hơn 11,3 triệu đồng, có bà mẹ chuyển tới cả trăm triệu đồng.

Như vậy, các bà mẹ sau sinh em bé cần rất chú ý: Kẻ gian sẽ không yêu cầu một khoản tiền lớn ngay từ đầu mà chúng sử dụng chiến thuật leo thang từng bước: tạo tình huống liên quan tới quyền lợi của con bạn mới sinh, tạo sự cố nhỏ, tạo áp lực, rồi giúp bạn tìm giải pháp và cuối cùng bạn mất toàn bộ tiền trong tài khoản.

Các bà mẹ sau sinh hãy cảnh giác: đừng để nỗi lo cho con, bản năng bảo vệ con trở thành điểm yếu để kẻ gian thao túng. Trước mọi yêu cầu chuyển tiền bất thường hãy dừng lại - kiểm tra - và xác minh.

Kẻ gian đã thiết kế ra những kịch bản rất phù hợp với tâm lý của bà mẹ trẻ, những kẻ lừa đảo đang ngày càng biết cách tìm đúng thời điểm, đúng nỗi lo và đúng thông tin để thao túng bạn!