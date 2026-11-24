Những năm gần đây, thông qua việc xây dựng và bảo hộ chỉ dẫn địa lý, ngành khoa học và công nghệ cùng các cấp chính quyền đã góp phần nâng cao giá trị, khẳng định thương hiệu cho nông sản địa phương. Tại xã Chiến Thắng, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đặc thù cùng nguồn hoa ngũ gia bì tự nhiên đã tạo nên sản phẩm mật ong có chất lượng khác biệt. Việc được bảo hộ chỉ dẫn địa lý không chỉ khẳng định giá trị riêng của mật ong ngũ gia bì, mà còn mở ra cơ hội lớn hơn về thị trường, thương hiệu và thu nhập cho người dân.

NGUYỄN THÚY