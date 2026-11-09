Video cháy toà nhà cao tầng Trung Quốc, 14 người thiệt mạng

Cháy toà nhà cao tầng Trung Quốc, 14 người thiệt mạng

14 người thiệt mạng và hàng chục người khác phải nhập viện sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà cao tầng ở miền Bắc Trung Quốc. Theo chính quyền quận Nghênh Trạch, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, đám cháy bùng phát vào khoảng 17h ngày 8/11 tại tòa nhà căn hộ quốc tế Haosheng (Haosheng International Apartment).

Đám cháy được dập tắt vào khoảng 19h cùng ngày. Công tác cứu hộ kết thúc vào khoảng 20h30, theo thông báo của chính quyền địa phương. Tối 8/11, có 38 người được đưa đến bệnh viện, trong đó 5 người đã tử vong. Đến sáng 9/11, số người thiệt mạng tăng lên 14, theo hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã (Xinhua).

Hiện trường vụ cháy.

Tòa nhà nằm tại khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên, gần các bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại và địa điểm du lịch. Chính quyền quận Nghênh Trạch cho biết: “Các nỗ lực tối đa đang được triển khai để điều trị cho những người bị thương. Công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành, trong khi nguyên nhân vụ cháy vẫn được điều tra”.

Theo nền tảng bất động sản Lianjia, công trình này là tòa nhà phức hợp, kết hợp giữa khu căn hộ dân cư và các cơ sở kinh doanh, dịch vụ. Đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng thứ hai xảy ra tại thành phố Thái Nguyên trong năm nay, chỉ khoảng hai tuần sau khi chính quyền thành phố tổ chức cuộc họp về công tác phòng ngừa tai nạn.

Ngày 24/10, Ủy ban An toàn lao động thành phố kêu gọi tăng cường giám sát an toàn tại các lĩnh vực có nguy cơ cao, bao gồm khai thác than, hóa chất, pháo hoa, doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng. Cơ quan này cũng yêu cầu đẩy mạnh xử lý các nguy cơ mất an toàn liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, trong đó có công tác phòng cháy chữa cháy tại các tòa nhà cao tầng, vi phạm giao thông và an toàn hệ thống sưởi.

Hiện trường vụ cháy.

Một nhân viên khách sạn nằm trong tòa nhà nói với trang tin Jimu News hôm 8/11 rằng người này cho rằng đám cháy bắt đầu từ tầng 5. Một số người bị thương ở tầng 8. Nhân viên này cho biết đã hỗ trợ lực lượng cứu hỏa tìm kiếm người sống sót trong khi một số khu vực của tòa nhà vẫn đang bốc cháy.

Hình ảnh do Jimu News đăng tải cho thấy ngoài khách sạn, tòa nhà còn có nhà hàng và các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức dành cho trẻ em. Một vị khách có họ Lan lưu trú tại khách sạn kể với tờ Beijing News rằng ông ngửi thấy mùi khói khi đang ngủ nên lập tức vào phòng tắm lấy một chiếc khăn ướt. Sau đó, ông men theo hành lang hướng về lối thoát hiểm và gặp thêm 5 người khác. Cả nhóm cùng phá cửa lưới chắn cửa sổ rồi đứng trên một bục bên ngoài tòa nhà. Khoảng 40 phút sau, lực lượng cứu hỏa đã giải cứu được họ.

Hồi tháng 3, một vụ cháy khác cũng xảy ra tại tòa nhà cao tầng ở Thái Nguyên, khiến 3 người thiệt mạng và 23 người bị thương. Theo Tân Hoa Xã, tòa nhà này nằm cách khu căn hộ quốc tế Haosheng khoảng 6 km, có nhiều cơ sở kinh doanh như khách sạn, phòng khám, văn phòng luật sư, quán karaoke và nhà hàng.