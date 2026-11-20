[Video] Cháy lớn tại Nhà máy giấy Lee & Man, diện tích ảnh hưởng khoảng 20.000m²
Vụ cháy xảy ra tối 19/11 tại Nhà máy giấy Lee & Man (TP Cần Thơ), bao trùm kho nguyên liệu rộng khoảng 20.000m². Đến sáng 20/11, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục xử lý các điểm cháy âm ỉ bên trong.
Khoảng 23 giờ ngày 19/11, hỏa hoạn xảy ra tại Nhà máy giấy Lee & Man, thuộc Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam, trong Cụm công nghiệp Phú Hữu A (giai đoạn 1), xã Châu Thành, TP Cần Thơ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-chay-lon-tai-nha-may-giay-lee-man-dien-tich-anh-huong-khoang-20000m-post1004206.html