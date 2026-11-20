Chính phủ trình Quốc hội Nghị quyết chính sách đặc thù để xử lý xóa nợ lệ phí môn bài, bao gồm cả thuế môn bài theo quy định của pháp luật có hiệu lực trước ngày 1/1/2017 và tiền chậm nộp, bao gồm cả tiền phạt chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế có hiệu lực trước ngày 1/7/2013 của người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 tính đến ngày 21/11/2026.