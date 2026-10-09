[Video] Cháy cửa hàng xe máy ở Hà Nội, hàng chục xe Honda SH bị thiêu rụi

Ngày 26-10 tới, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ đưa vụ án Phó Đức Nam và hơn 180 bị cáo khác ra xét xử sơ thẩm. Đây là một đại án tài chính, lừa đảo có quy mô đặc biệt lớn, hơn 180 bị cáo bị xác định đã chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng của trên 900 bị hại.