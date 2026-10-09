[Video] Cháy cửa hàng xe máy ở Hà Nội, hàng chục xe Honda SH bị thiêu rụi
Vụ hỏa hoạn xảy ra tối 8/10 tại cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô (Hà Nội), khiến hàng chục xe Honda SH bị thiêu rụi. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Khoảng 22 giờ 20 phút ngày 8/10, người dân phát hiện đám cháy bùng phát tại cửa hàng kinh doanh xe máy ở số 23-25 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-chay-cua-hang-xe-may-o-ha-noi-hang-chuc-xe-honda-sh-bi-thieu-rui-post993989.html