[Video] Chất lượng không khí ngày 16/11: Hà Nội ghi nhận nhiều điểm ô nhiễm ở ngưỡng đỏ

Theo số liệu quan trắc từ ứng dụng IQAir lúc 9h ngày 16/11, chất lượng không khí tại Hà Nội ở mức không tốt cho các nhóm nhạy cảm, với chỉ số AQI trung bình đạt 122. Trong đó, bụi mịn PM2.5 là chất ô nhiễm nổi bật, có nồng độ khoảng 44,1 µg/m³.

Đây là mức cảnh báo cho thấy chất lượng không khí không tốt, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nếu người dân thường xuyên tiếp xúc, đặc biệt tại những khu vực có chỉ số ô nhiễm cao.