[Video] Chậm tiến độ sửa chữa cầu sông Lô ở Phú Thọ
Theo Sở Xây dựng Phú Thọ, việc sửa chữa cầu sông Lô tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ vẫn chậm tiến độ, dù nhà thầu đã huy động nhân lực, máy móc triển khai nhiều hạng mục gia cố trụ cầu.
Hiện nay, tại công trường cầu sông Lô, nhà thầu đang bố trí gần 48 nhân công cùng hệ thống máy móc, thiết bị tham gia sửa chữa. Dù nhiều hạng mục đã đạt khối lượng đáng kể, việc triển khai tại một số vị trí vẫn chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ đặt ra như tại vị trí trụ T5, đơn vị thi công vẫn đang thực hiện công tác mặt bằng để lắp đặt dây chuyền máy khoan cọc nhồi.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-cham-tien-do-sua-chua-cau-song-lo-o-phu-tho-post998682.html