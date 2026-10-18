[Video] Chăm sóc y tế cho người cao tuổi tại nhà: Cách làm hay của Đồng Xoài
Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi không chỉ là điều trị bệnh, mà còn là sự đồng hành, sẻ chia trong cuộc sống hằng ngày. Tại phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai, từ những chuyến thăm khám tại nhà đến các hoạt động chăm sóc ngay tại trạm y tế, một mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng đang mang lại những hỗ trợ thiết thực cho người cao tuổi, nhất là những trường hợp đi lại khó khăn, cần được chăm sóc lâu dài.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202610/video-cham-soc-y-te-cho-nguoi-cao-tuoi-tai-nha-cach-lam-hay-cua-dong-xoai-71f742a/