[Video] Chăm sóc y tế cho người cao tuổi tại nhà: Cách làm hay của Đồng Xoài

Từng trúng giải Độc Đắc gần 10 tỉ đồng, anh Vương Hạnh tiếp tục may mắn nhận 3 giải Nhất với tổng giá trị hơn 4 tỉ đồng từ xổ số quay nhanh Lotto 5/35 của Vietlott. Đặc biết, những tấm vé trúng thưởng lần này được phát hành tại điểm bán hàng từng ghi dấu nhiều giải thưởng giá trị lớn.