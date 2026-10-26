[Video] Chậm giải ngân gói vay mua nhà ở xã hội cho người dưới 35 tuổi
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, doanh số giải ngân cho người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội mới đạt khoảng 577 tỷ đồng, tính đến ngày 31/8. Đây là con số giải ngân thấp so với tổng số tiền gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng dành cho người mua nhà xã hội.
Nguyên nhân của việc số tiền giải ngân chưa được như kỳ vọng chủ yếu là do rào cản lãi suất và điều kiện vay vốn. Theo Bộ Xây dựng, khả năng tiếp cận tín dụng của người mua nhà gặp khó khăn do lãi suất cao, hạn mức vay thấp và yêu cầu chứng minh thu nhập tiếp tục hạn chế sức mua, đặc biệt với nhóm khách hàng có năng lực tài chính hạn chế. Theo quy định, các khoản vay được giải ngân trong giai đoạn từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026 sẽ được áp dụng mức lãi suất ưu đãi 6,5% mỗi năm, cố định cho 5 năm đầu tiên.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-cham-giai-ngan-goi-vay-mua-nha-o-xa-hoi-cho-nguoi-duoi-35-tuoi-post997988.html