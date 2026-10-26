[Video] Chậm giải ngân gói vay mua nhà ở xã hội cho người dưới 35 tuổi

Thông qua nỗ lực khôi phục các hệ sinh thái, thế giới đang hướng tới thu hồi 380 triệu tấn CO2 và thu về 11,8 tỷ USD tài chính carbon vào năm 2040. Trong đó, các nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng, các hệ sinh thái ven biển từ carbon xanh dương có tốc độ hấp thụ CO2 nhanh hơn gấp nhiều lần các khu rừng nhiệt đới, với khả năng lưu trữ lớn hơn và lâu hơn. Không chỉ là bể chứa carbon khổng lồ, các hệ sinh thái này còn là lá chắn xanh bảo vệ bờ biển, giảm thiểu tác động của sóng lớn, triều cường và xói lở do biến đổi khí hậu.