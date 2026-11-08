[Video] “Câu view” trên nỗi đau người khác: Đừng tiếp tay cho tội ác mạng!

Gần đây, những hình ảnh và đoạn clip ghi lại các vụ việc như vậy tại Thành phố Hồ Chí Minh đang lan truyền chóng mặt, làm dấy lên hồi chuông báo động về tình trạng xâm phạm quyền riêng tư.

Không dừng lại ở việc ghi hình, nhiều tài khoản còn cố tình cắt ghép, đăng lại để câu view, câu like. Hình ảnh đời tư và thông tin cá nhân của người trong cuộc bị phơi bày giữa “bão” dư luận. Những bình luận suy diễn, xúc phạm, kích động đã đẩy nạn nhân vào những tổn thương sâu sắc về tâm lý, danh dự và nhân phẩm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân:

- Không tự ý quay phim, chụp ảnh hay phát tán khoảnh khắc riêng tư của người khác. - Không chia sẻ clip nhạy cảm, không công khai thông tin cá nhân khi chưa có căn cứ. - Đặc biệt: Không hùa theo đám đông, không bình luận lăng mạ hay lan truyền tin giả, tin chưa được kiểm chứng.

Quyền riêng tư, danh dự và nhân phẩm là bất khả xâm phạm. Tùy theo tính chất và hậu quả, hành vi phát tán trái phép hình ảnh, thông tin cá nhân có thể bị xử phạt hành chính, buộc gỡ bỏ nội dung, bồi thường thiệt hại, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. “Câu view”, “câu like” hoàn toàn không thể là lý do để ngụy biện cho hành vi vi phạm pháp luật.

Nếu không may bị quay lén, bôi nhọ hoặc phát tán dữ liệu cá nhân, bạn cần:

- Lưu giữ lại đường dẫn (link), hình ảnh, bài viết và các bằng chứng liên quan. - Chủ động trình báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Một cú nhấp chuột của bạn có thể biến chuyện riêng tư của người khác thành tâm điểm công kích của hàng nghìn người.

Đừng biến nỗi đau của người khác thành công cụ kiếm view!

Tôn trọng quyền riêng tư – Không phát tán clip nhạy cảm – Không tiếp tay cho hành vi xâm phạm nhân phẩm.

Văn minh trên không gian mạng bắt đầu từ trách nhiệm của chính bạn.