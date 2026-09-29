Video cầu thủ Thái Lan sút xa cháy lưới Patrik Lê Giang
Sarach Yooyen là tác giả bàn thắng mở tỷ số cho Thái Lan, với cú sút xa như búa bổ tung lưới Patrik Lê Giang, ở trận đấu với tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.
Ghi bàn:
Thái Lan: Sarach Yooyen (10'), Otton (90'+4)
Đội hình ra sân
Việt Nam: Patrik Lê Giang; Adou Minh, Việt Anh, Ngọc Bảo (Khoa Ngô 80'); Tiến Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Thành Long (Hai Long 62'), Tuấn Tài (Minh Hoàng 46'), Minh Khoa (Hoàng Đức 46') Tài Lộc (Hoàng Hên 46'), Đình Bắc.
Thái Lan: Anuin Saranon; Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Sarach Yooyen, Kakana Khamyok (Teerasak 60'), Peeradol Chamrasamee, Supachai Chaided, Nicholas Mickelson, Kritsada Kamam, Chanathip, Suphanan Bureerat.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/video-cau-thu-thai-lan-sut-xa-mo-ty-so-dep-mat-vao-luoi-le-giang-2559990.html