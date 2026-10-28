[Video] Cầu Thăng Long dỡ rào chắn từ đêm mai 29/10
Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao phía Bắc cầu Thăng Long, cho phép dỡ bỏ rào chắn từ 22h ngày 29/10, sớm hơn 12 ngày so với kế hoạch ban đầu.
Cùng với việc dỡ bỏ rào chắn, toàn bộ các phương tiện từng thuộc diện hạn chế phân luồng tạm thời từ ngày 15/9 gồm: ô tô tải có tổng khối lượng từ 2 tấn trở lên, ô tô khách từ 16 chỗ ngồi trở lên, xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định và các tuyến xe buýt, sẽ được phép lưu thông qua cầu Thăng Long theo đúng hiện trạng ban đầu.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-cau-thang-long-do-rao-chan-tu-dem-mai-2910-post998549.html