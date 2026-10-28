[Video] Cầu Thăng Long dỡ rào chắn từ đêm mai 29/10

Cùng với việc dỡ bỏ rào chắn, toàn bộ các phương tiện từng thuộc diện hạn chế phân luồng tạm thời từ ngày 15/9 gồm: ô tô tải có tổng khối lượng từ 2 tấn trở lên, ô tô khách từ 16 chỗ ngồi trở lên, xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định và các tuyến xe buýt, sẽ được phép lưu thông qua cầu Thăng Long theo đúng hiện trạng ban đầu.

HƯƠNG GIANG - NGUYỆT TRÚC