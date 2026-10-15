[Video] Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ hạn chế xe để thi công cầu vượt
Từ ngày 16 đến 19/10, ôtô qua một số đoạn cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có thể phải tạm dừng trong khung giờ từ 22h-1h hôm sau để phục vụ lắp dầm cầu vượt.
Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cùng các đơn vị liên quan vừa thống nhất phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công cầu vượt Võ Văn Kiệt và lắp đặt thiết bị phục vụ xây dựng trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-cao-toc-my-thuan-can-tho-han-che-xe-de-thi-cong-cau-vuot-post995496.html