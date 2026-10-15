[Video] Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ hạn chế xe để thi công cầu vượt

Nhân dịp Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến ngày 18/10/2026, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass đã dành cho phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) cuộc trả lời phỏng vấn về ý nghĩa của chuyến thăm và quan hệ hợp tác hai nước trong bối cảnh kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971 - 2026).