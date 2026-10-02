[Video] Cao tốc Bến Lức - Long Thành đón gần 25.000 lượt phương tiện sau ngày đầu thông tuyến
Ngày 2/10, Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam cho biết, từ 0 giờ ngày 1/10 đến 0 giờ ngày 2/10, cao tốc Bến Lức - Long Thành ghi nhận gần 25.000 lượt phương tiện lưu thông trên toàn tuyến; doanh thu trong 24 giờ đạt hơn 1,8 tỷ đồng.
So với thời điểm trước khi cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn tuyến, lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc tăng khoảng 30%, doanh thu tăng 140% sau khi toàn tuyến đưa vào khai thác.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-cao-toc-ben-luc-long-thanh-don-gan-25000-luot-phuong-tien-sau-ngay-dau-thong-tuyen-post992645.html