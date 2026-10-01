[Video] Cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức thông xe toàn tuyến

Ngay trong đêm, những phương tiện đầu tiên từ Quốc lộ 51 đã bắt đầu lưu thông vào cao tốc qua nút giao Phước An, hướng qua cầu Phước Khánh và cầu Bình Khánh để về TP Hồ Chí Minh, kết nối mạng lưới đường về miền Tây. Ở chiều ngược lại, các dòng xe từ miền Tây theo tuyến TP Hồ Chí Minh - Trung Lương có thể nhập vào cao tốc tại nút giao Mỹ Yên để di chuyển thẳng về phía Đông.

CAO HIẾU