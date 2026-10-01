[Video] Cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức thông xe toàn tuyến
Ngày hôm nay 1/10, cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức thông xe toàn tuyến, mở ra trục giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.
Ngay trong đêm, những phương tiện đầu tiên từ Quốc lộ 51 đã bắt đầu lưu thông vào cao tốc qua nút giao Phước An, hướng qua cầu Phước Khánh và cầu Bình Khánh để về TP Hồ Chí Minh, kết nối mạng lưới đường về miền Tây. Ở chiều ngược lại, các dòng xe từ miền Tây theo tuyến TP Hồ Chí Minh - Trung Lương có thể nhập vào cao tốc tại nút giao Mỹ Yên để di chuyển thẳng về phía Đông.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-cao-toc-ben-luc-long-thanh-chinh-thuc-thong-xe-toan-tuyen-post992249.html