[Video] Cao tốc 2026 - 2030: Kiến tạo 'hệ sinh thái đầu tư' tin cậy

Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển hệ thống đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030.

Hơn 3.300 km cao tốc đã được đưa vào khai thác, từng bước hình thành mạng lưới kết nối các vùng kinh tế và mở rộng không gian phát triển. Nhưng để đạt mục tiêu hơn 5.000 km vào năm 2030, Việt Nam vẫn cần đầu tư thêm hàng nghìn km đường cao tốc, với nhu cầu vốn lên tới hơn 1,2 triệu tỷ đồng.

Trong khi nguồn lực ngân sách đã được cân đối mới đáp ứng một phần nhu cầu, khoảng trống vốn còn rất lớn. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn phải tìm cách để dòng vốn ngoài ngân sách có thể tham gia hiệu quả vào các dự án hạ tầng quy mô lớn.

PPP tiếp tục được kỳ vọng là một trong những kênh quan trọng, với sự tham gia của doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, để nguồn vốn tư nhân thực sự vào cuộc, dự án phải có phương án tài chính khả thi, rủi ro được phân bổ hợp lý và cơ chế đủ minh bạch, ổn định.

Từ mục tiêu hơn 5.000 km cao tốc, một yêu cầu lớn đang đặt ra: đổi mới cách chuẩn bị, tổ chức đầu tư và huy động nguồn lực, để mỗi dự án không chỉ được triển khai, mà còn có khả năng vận hành hiệu quả và phát huy giá trị lâu dài.