Video: Cảnh sát PCCC TPHCM lao vào căn nhà cháy cứu người đàn ông ra ngoài an toàn

Nhận được tin báo, Đội PCCC và CNCH Khu vực 11 đã điều động 3 xe chữa cháy và nhiều cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường. Tại hiện trường, phát hiện có người mắc kẹt bên trong làn khói đen đang bốc cao, Tổ cứu nạn cứu hộ đã sử dụng mặt nạ phòng độc, tiếp cận hiện trường cõng người đàn ông thoát nạn bằng cầu thang bộ, đưa ra ngoài an toàn.

Đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn lúc 18 giờ 13 phút cùng ngày. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã ngăn không cho lửa bén sang các nhà dân liền kề. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.