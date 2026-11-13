Video: Cảnh sát PCCC-CNCH dỡ bê-tông cứu người bị vùi lấp trong căn nhà sập hoàn toàn

Thông tin ban đầu, vào lúc 11 giờ 05 phút ngày 13/11/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy (114) Công an TPHCM nhận được tin báo xảy ra sự cố nổ lớn gây sập nhà tại cụm địa chỉ số 81 - 83 - 85 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) đã điều động nhiều lực lượng tinh nhuệ phối hợp ứng cứu. Các đơn vị bao gồm: Đội Chữa cháy và CNCH (CC&CNCH) Khu vực 7, Tổ Cảnh sát CC&CNCH (thuộc Đội Công tác CC&CNCH), Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, Đội CC&CNCH Khu vực 1, Đội CC&CNCH Khu vực 4 nhanh chóng phối hợp cùng Công an phường Tân Thuận phong tỏa hiện trường, triển khai phương án cứu hộ.

Lực lượng chuyên nghiệp khẩn trương bóc tách từng khối bê tông ra ngoài để cứu người

Ghi nhận tại hiện trường, sức ép từ vụ nổ đã khiến căn nhà số 81 đổ sập hoàn toàn, các căn nhà liền kề (số 83, 85...) bị hư hỏng nặng nề. Lượng lớn gạch đá, xà bần văng tràn ra mặt đường Bùi Văn Ba gây ách tắc giao thông cục bộ.

Video lực lượng cứu hộ giải cứu nạn nhân:

Nhận định tính chất phức tạp của vụ việc, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM và Đại tá Trần Trung Hiếu - Trưởng phòng PC07 đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ huy công tác tìm kiếm, cứu nạn. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo CATP, lực lượng chức năng khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, dùng thiết bị chuyên dụng cắt dỡ các mảng bê tông lớn chắn lối vào, tháo dỡ kết cấu đổ nát nhằm mở đường, tạo khoảng trống tiếp cận các nạn nhân bị vùi lấp.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra ngoài thành công

Đại tá Trần Hồng Minh, PGĐ CATP trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường cứu nạn và động viên nạn nhân

Nhờ tinh thần quyết tâm cao độ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, đến hơn 13 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm kiếm và đưa được 04 người ra khỏi đống đổ nát. Hiện tại, công tác rà soát, tìm kiếm các nạn nhân khác (nếu có) vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục triển khai.