Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh trong 10 ngày tới chịu ảnh hưởng của các đợt tăng cường áp cao lạnh lục địa. Trong 24-48 giờ tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục di chuyển ra phía Đông và suy yếu, sau đó được tăng cường trở lại vào ngày 18/11. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ xu hướng rút về phía Đông. Nhiễu động gió Đông hoạt động yếu.

Trong khoảng 3 đến 10 ngày tiếp theo, áp cao lạnh lục địa tiếp tục được tăng cường. Gió Đông Bắc duy trì cường độ trung bình đến yếu, nhưng có xu hướng mạnh dần trên các vùng biển Nam Bộ từ ngày 18-19/11.