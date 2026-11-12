[Video] Cảnh báo lũ trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, lũ ở hạ lưu sông Kôn (Gia Lai) sẽ lên trên mức báo động 2, lũ hạ lưu sông Ba (Đắk Lắk) lên mức báo động 1 đến báo động 2.
Lúc 7 giờ ngày 12/11, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long là 1,15 m, trên báo động 1 là 0,18 m; sông Kôn tại trạm Thạch Hòa đạt 6,38 m, trên báo động 1 là 0,38 m; sông Kỳ Lộ tại trạm Hà Bằng ở mức 9 m, vượt báo động 2 là 0,5 m. Nguyên nhân do từ 9 giờ ngày 11/11 đến 9 giờ ngày 12/11, khu vực từ Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn, một số điểm ghi nhận lượng mưa rất cao như Canh Liên (Gia Lai) 368,7 mm, Hồ Nước Rôn (Đà Nẵng) 322,8 mm và Sơn Long (Đắk Lắk) 299,2 mm.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-canh-bao-lu-tren-cac-song-tu-thanh-pho-hue-den-khanh-hoa-post1002082.html