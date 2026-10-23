[Video] Cần Thơ cảnh báo triều cường vượt báo động III, nhiều nơi nguy cơ ngập sâu

Theo đó, mực nước đo được tại Trạm thủy văn Cần Thơ vào sáng 22/10 đạt 1,65m, dưới mức báo động một 0,15m. Dự báo từ ngày 23 đến 24/10, mực nước sẽ đạt và vượt báo động hai; đỉnh triều xuất hiện từ ngày 25 đến 27/10 với mực nước cao nhất dao động từ 2,05 đến 2,21m, vượt báo động ba từ 0,05 đến 0,21m. Lượng nước đầu nguồn trên sông Hậu đổ về kết hợp triều cường mạnh cùng mưa lớn tại chỗ sẽ gây ngập lụt sâu vùng trũng thấp và khu vực ngoài đê bao.

LINH SAN