[Video] Cần sớm khắc phục sự cố, bảo đảm chất lượng nước sinh hoạt

Qua kiểm tra, chính quyền địa phương bước đầu xác định hai nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng nước. Thứ nhất, quá trình thi công dự án đường làng nghề từ tháng 4 năm nay đã xảy ra một số lần làm vỡ đường ống cấp nước. Ban Quản lý dự án đã yêu cầu nhà thầu khắc phục, đồng thời di chuyển, làm mới đường ống. Hiện còn khoảng 300 mét đường ống đang được triển khai thi công.

Nguyên nhân thứ hai là trong quá trình vận hành, đơn vị cấp nước thực hiện xúc xả đường ống nhưng không thông báo trước cho người dân. Do đó, một số hộ vẫn tiếp tục lấy nước vào bể chứa, khiến nước sử dụng bị ảnh hưởng.