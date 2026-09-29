[Video] Cần huy động hơn 800 nghìn tỷ đồng xây mới và mở rộng cao tốc

Thời điểm này, chúng tôi đang tập trung rà soát, nắm nguồn nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS). Do địa phương vừa thực hiện sắp xếp các tổ dân phố nên địa bàn quản lý, tên gọi và danh sách dân cư có nhiều thay đổi. Vì vậy, Ban CHQS phường phối hợp với cảnh sát khu vực, các tổ dân phố rà soát từng hộ, từng công dân trong độ tuổi; tập trung đối chiếu thông tin, làm rõ những trường hợp thanh niên đi làm ăn xa, đi học, thay đổi nơi cư trú hoặc có biến động về nhân khẩu, không để sót nguồn.