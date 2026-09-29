[Video] Cần huy động hơn 800 nghìn tỷ đồng xây mới và mở rộng cao tốc
Theo Bộ Xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tiếp tục được xác định là một trong những đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Theo quy hoạch, mạng lưới đường bộ cao tốc gồm 46 tuyến, tổng chiều dài khoảng 10.106 km. Mục tiêu đến năm 2030 xây dựng hoàn thành khoảng 5.000km. Giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến đầu tư xây dựng mới 2.231km và mở rộng, hoàn thiện 1.187km đường bộ cao tốc hiện hữu, tổng nhu cầu vốn khoảng hơn 1,2 triệu tỷ đồng. Trong đó, nguồn lực đã được cân đối, bố trí từ ngân sách nhà nước và cam kết của nhà đầu tư khoảng 403.400 tỷ đồng. Số vốn cần tiếp tục cân đối, huy động khoảng 839.400 tỷ đồng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-can-huy-dong-hon-800-nghin-ty-dong-xay-moi-va-mo-rong-cao-toc-post991613.html