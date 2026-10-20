[Video] Cần đánh giá thận trọng việc bỏ tử hình với tội mua bán ma túy
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, chiều 19/10, thảo luận tại tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Thảo luận về nội dung bỏ hình phạt tử hình đối với tội mua bán ma túy nhưng giữ đối với tội sản xuất, một số đại biểu cho rằng: Cần đánh giá hết sức thận trọng tác động của việc bỏ hình phạt tử hình; việc bỏ hình phạt tử hình đối với tội mua bán ma túy có thể tạo ra sự thiếu tương xứng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng: Việc sửa đổi quy định không chỉ là chủ trương mà còn xuất phát từ thực tiễn đấu tranh với tội phạm này.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-can-danh-gia-than-trong-viec-bo-tu-hinh-voi-toi-mua-ban-ma-tuy-post996622.html