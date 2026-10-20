[Video] Cần đánh giá thận trọng việc bỏ tử hình với tội mua bán ma túy

Thảo luận về nội dung bỏ hình phạt tử hình đối với tội mua bán ma túy nhưng giữ đối với tội sản xuất, một số đại biểu cho rằng: Cần đánh giá hết sức thận trọng tác động của việc bỏ hình phạt tử hình; việc bỏ hình phạt tử hình đối với tội mua bán ma túy có thể tạo ra sự thiếu tương xứng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng: Việc sửa đổi quy định không chỉ là chủ trương mà còn xuất phát từ thực tiễn đấu tranh với tội phạm này.

HỒNG QUÂN - HOÀNG ĐỒNG