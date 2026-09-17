[Video] Cận cảnh mưa ngập diện rộng trên nhiều khu vực ở Hà Nội
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đợt mưa kéo dài từ ngày 14/9 đến sáng 17/9 với lượng mưa phổ biến vượt 400 mm đã khiến mực nước các sông dâng cao, làm hạn chế khả năng tiêu thoát tự nhiên và gây ngập úng tại nhiều khu vực.
Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, lượng mưa đo được tại nhiều điểm ở mức đặc biệt lớn, như Yên Sở đạt 570,8 mm, Hai Bà Trưng 550,3 mm, Cầu Giấy 439,2 mm, Thanh Liệt 435,0 mm. Mưa lớn khiến hàng loạt sông vượt mức báo động, trong đó sông Tích và sông Bùi vượt Báo động 3; sông Nhuệ, sông Đáy vượt Báo động 2, làm giảm đáng kể tốc độ tiêu thoát nước của hệ thống đô thị, nhất là tại khu vực phía Tây và Tây Nam Thủ đô.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-can-canh-mua-ngap-dien-rong-tren-nhieu-khu-vuc-o-ha-noi-post989102.html