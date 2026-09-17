[Video] Cận cảnh mưa ngập diện rộng trên nhiều khu vực ở Hà Nội

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, lượng mưa đo được tại nhiều điểm ở mức đặc biệt lớn, như Yên Sở đạt 570,8 mm, Hai Bà Trưng 550,3 mm, Cầu Giấy 439,2 mm, Thanh Liệt 435,0 mm. Mưa lớn khiến hàng loạt sông vượt mức báo động, trong đó sông Tích và sông Bùi vượt Báo động 3; sông Nhuệ, sông Đáy vượt Báo động 2, làm giảm đáng kể tốc độ tiêu thoát nước của hệ thống đô thị, nhất là tại khu vực phía Tây và Tây Nam Thủ đô.

CAO HIẾU - LÊ CHÍ