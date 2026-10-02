Video cận cảnh cơ phó bị khống chế sau âm mưu cướp máy bay Flydubai

Cận cảnh cơ phó trên chuyến bay đến Israel bị khống chế sau vụ xô xát.

Hôm 1/10, kênh tin tức Channel 12 đăng tải video có góc quay từ khu vực ghế gần khoang lái cho thấy nhiều người la hét bằng cả tiếng Anh và tiếng Hebrew. Trong khung cảnh hỗn loạn, có một người nói “anh ta cố lao máy bay xuống”, trong khi những người khác hét về phía buồng lái “đưa anh ta ra ngoài” và yêu cầu hành khách “ngồi xuống”.

Video cũng nghe thấy tiếng gọi của nhiều bác sĩ và khung cảnh trên chuyến bay đó thực sự hỗ loạn. Bác sĩ nha khoa người Israel Shota Musayev được nhìn thấy nhanh chóng chạy lên phía đầu máy bay. Tuy nhiên, nội dung video không cho thấy vị bác sĩ đang sơ cứu cho ai.

Cơ phó bị thương mặc đồng phục và áo dính đầy máu, đang bị khống chế. “Đây là người muốn đâm cơ trưởng. Đây là người đã tấn công anh ấy, không phải muốn đâm”, một người cho hay.

Hình ảnh cơ trưởng Ấn Độ sau khi ngăn cơ phó tấn công khủng bố.

Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cơ phó thuộc chuyến bay của hãng Flydubai đang bị thẩm vấn và anh ta từng trải qua “sự tẩy não cực đoan”.

“Chúng tôi biết anh ta trải qua sự tẩy não cực đoan”, ông Netanyahu nói và không nêu rõ những chi tiết liên quan. Thủ tướng Israel thông tin thêm “kẻ tấn công hét lên với phi hành đoàn, ‘Giết tôi đi, giết tôi đi’”, điều này cho thấy hắn ta rõ ràng “có ý định tự sát”.

Những bình luận của ông Netanyahu về kẻ tấn công bị cáo buộc, người mà cơ trưởng và hành khách khống chế được được đưa ra khi công tố viên trưởng của Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) tuyên bố cuộc điều tra chính thức khởi động, bao gồm quá trình điều tra về khả năng “hoạt động hoặc ý định khủng bố”.

Ngày 30/9, chuyến bay của hãng Flydubai khi đang trong hành trình từ Dubai (UAE) đến Tel Aviv (Israel) bất ngờ phát tín hiệu khẩn cấp và quay đầu trên không phận Ả Rập Xê Út. Máy bay lúc bấy giờ chở khoảng 180 hành khách, trong đó có hàng chục công dân Israel.

Hãng hàng không Flydubai thông báo tất cả hành khách đều an toàn, nhưng nguyên nhân của vụ xô xát vẫn chưa được công bố.