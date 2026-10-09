Video cận cảnh binh lính Nga tay không vô hiệu hóa drone Ukraine

Cận cảnh binh lính Nga tay không vô hiệu hóa drone Ukraine.

Video ghi lại cảnh một binh sĩ Nga bắt giữ thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (UAV FPV) Ukraine cho thấy sau khi luồn qua cửa sổ, thiết bị bất ngờ chao đảo và một quân nhân Nga xuất hiện trong khung hình. Sau đó, người lính tóm gọn drone FPV bằng tay không, hướng camera về phía mình và giơ ngón giữa trước khi ném nó ra ngoài cửa sổ.

Địa điểm và thời điểm ghi hình cũng như mật danh của người lính trong video chưa được công bố.

Đồng thời, chưa rõ liệu UAV FPV của Ukraine có mang đầu nổ sát thương hay không, nhưng drone trinh sát thường không tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách gần như vậy. Nội dung của đoạn video cũng bị cắt ngay khi thiết bị chạm đất, đây có thể là dấu hiệu cho thấy đầu đạn gắn kèm đã bị kích hoạt.

Trước đó, một binh sĩ Nga thuộc lực lượng Vostok cũng dùng gậy bắn hạ máy bay không người lái FPV của Ukraine trong cuộc tấn công vào Rivne thuộc vùng Zaporizhzhia. Theo đồng đội của anh ta, người lính này cố tình để máy bay không người lái bay quá gần để có thể bắn trúng.

Trong khi ở trên chiến trường, một trong những trung tâm dữ liệu lớn của Yandex - hãng công nghệ hàng đầu của Nga với công cụ tìm kiếm được coi là đối trọng của Google ở thị trấn Sasovo (cách Moskva khoảng 402 km về phía đông nam) bị máy bay không người lái Ukraine tập kích. Sự việc khiến đám cháy lớn bùng phát.

Video do euro news đăng tải cho thấy ngọn lửa và khói dày đặc xuất hiện sau vụ tấn công. Theo công ty công nghệ Yandex, trung tâm dữ liệu đã ngừng hoạt động hoàn toàn và một số dịch vụ có thể không khả dụng.

“Hiện tại, không có thương vong và dịch vụ khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường để xử lý hậu quả”, Yandex thông tin.

Khu phức hợp này chứa hàng nghìn máy chủ và là một phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Nga, hỗ trợ các dịch vụ của Yandex cũng như hoạt động điện toán đám mây cho nhiều doanh nghiệp trên khắp nước Nga.

Cơ sở này cũng nằm chung địa điểm với nhà máy sản xuất máy công cụ Sasta - đơn vị đang chịu lệnh trừng phạt và chuyên sản xuất thiết bị phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng Nga.