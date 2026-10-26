[Video] Cần cân bằng giữa giảm lãi suất và nâng hiệu quả sử dụng vốn

Tuy nhiên, áp lực cân đối nguồn vốn vẫn hiện hữu khi tăng trưởng tín dụng đạt 11,44%, cao hơn mức tăng 11,22% của huy động vốn so với cuối năm 2025. Việc giảm lãi suất cho vay trong khi chi phí huy động còn cao cũng tạo sức ép lên lợi nhuận ngân hàng.

Theo các chuyên gia, để giảm lãi suất bền vững, các ngân hàng cần tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro. Đồng thời, cần đa dạng hóa nguồn vốn, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng và cải thiện khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa.