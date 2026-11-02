[Video] Cải cách thể chế đầu tư, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật

Các đại biểu tập trung góp ý hoàn thiện Cổng một cửa đầu tư quốc gia, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, giảm giấy tờ và chi phí thủ tục cho doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị quy định rõ trách nhiệm cập nhật, xác thực dữ liệu; bảo đảm nhà đầu tư được tra cứu miễn phí thông tin của chính mình.

Về tính thống nhất của hệ thống pháp luật, nhiều đại biểu cho rằng cần rà soát, xử lý những chồng chéo giữa Luật Đầu tư và các luật chuyên ngành, tránh phát sinh khoảng trống pháp lý, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.