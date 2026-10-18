[Video] Cách tính tuổi nghỉ hưu của người lao động theo lộ trình năm 2027

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động nghỉ hưu phải bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi nghỉ hưu.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Như vậy, tuổi nghỉ hưu của người lao động nam năm 2027 là 61 tuổi 9 tháng, còn lao động nữ là 57 tuổi 4 tháng.