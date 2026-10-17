VIDEO: Cách nào 'xóa sổ' 159 điểm ngập tại TPHCM?

Nội dung bản tin hôm nay: Sửa Luật Nhà ở, cần cân bằng quyền cho thuê căn hộ ngắn hạn với an toàn cư dân; Hà Nội hướng dẫn mua 316 căn nhà ở xã hội ở Phúc Thịnh từ 1,1 tỷ đồng; Các đối tượng được Đà Nẵng ưu tiên miễn, giảm tiền thuê nhà, đất công.