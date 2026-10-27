[Video] Các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng chủ động ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất

Sáng 27-10, sau hơn một tháng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại những bản làng xa xôi trên đất bạn Lào, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và Bộ CHQS TP Huế đã tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ cùng di vật, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với quê hương.