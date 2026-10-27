[Video] Các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng chủ động ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 27 đến hết ngày 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm, nguy cơ mưa cực đoan trên 100mm trong 3 giờ.
Để chủ động ứng phó thiên tai, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến cơ sở và người dân để chủ động phương án phòng tránh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-cac-tinh-thanh-tu-ha-tinh-den-da-nang-chu-dong-ung-pho-voi-mua-lon-sat-lo-dat-post998312.html